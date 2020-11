Oude school in Oostelbeers wordt een echt thuis

Ze zijn vooral opgelucht dat de verbouwing eindelijk van start kon, Anny en Arno van den Berg en hun zoon Aron. Al in februari 2019 maakten ze hun plannen kenbaar om van de voormalige lagere school in Oostelbeers een woonzorgcomplex voor mensen met een verstandelijke beperking te willen maken.

Arno vertelt: ,,De bij de vergunning betrokken ambtenaar vergat de ter inzagepublicatie. Daardoor liepen we een paar maanden vertraging op. Vervolgens kwam de stikstofcrisis: weer acht maanden extra. Toen zaten we weer met de coronamaatregelen. Sinds januari van dit jaar wonen Anny en ik al wel hier, bij de oude school. De woning voor Aron wordt nog verbouwd.”

Samen koken en samen eten

Het initiatief had aanvankelijk de wind in de zeilen: de omwonenden waren enthousiast dat de verpauperende leegstaande school een nieuwe bestemming kreeg. ,,Ook het grootste deel van de elf beschikbare plaatsen was al besproken”, aldus Anny. Arno: ,,We zijn best kritisch bij het samenstellen van de groep. We zijn geen doorgangsplek, mensen moeten hier lang terecht kunnen. De groepsleden moeten dus matchen met elkaar, in een aardig diverse groep. Onze visie blijft overeind: een echt thuis, met een gezinsgevoel. Samen koken en samen eten vinden we belangrijk, maar ook gezamenlijke uitstapjes. Deze mensen hebben overdag wel hun bezigheden, met werk bijvoorbeeld. Maar ’s avonds en in het weekend ligt toch de eenzaamheid weleens op de loer.”

Vooral veel gesloopt

Ze tonen de ingrijpende verbouwing aan het karakteristieke jaren dertig pand. ,,Er wordt nu vooral veel gesloopt”, vertelt Arno. ,,De houten vloeren worden vervangen door beton en er komt een trappenhuis met een lift. De typische bogen waarin de deuren zitten en het opvallende puntje aan de voorkant willen we per se behouden. De parkeerplaatsen leverden weer een probleempje op bij de gemeente. Zij hielden vast aan twee parkeerplaatsen per bewoner, 22 dus, ook al heeft geen van onze bewoners een rijbewijs. Daar zijn we uiteindelijk maar in mee gegaan.”

Volledig scherm Robin Wolfs uit Oostelbeers is al verzekerd van een plek in het Beers' Thuis. © Rens van Ginneken

Anny vult aan: ,,Alles wordt rolstoeltoegankelijk. We krijgen een grote gezamenlijke woonkamer en keuken. We willen per 1 augustus 2021 open en we hebben er erg veel zin in. Onze toekomstige bewoners ook, zo merken we. Een aantal komt geregeld langsfietsen om te zien hoe de verbouwing gaat.”

Quote Leuk dat ik nieuwe vrienden krijg met wie ik kan koken en voetbal kijken Robin Wolfs

Eén van die toekomstige bewoners is Robin Wolfs (20) uit Oostelbeers. ,,Ik heb er zeker zin in! Papa en mama wonen om de hoek, dat is wel fijn, maar ik ga echt niet elke dag naar huis.” Moeder Monique: ,,Toen we van Beers’ Thuis hoorden zijn we snel op gesprek gegaan. Er was direct een klik en de opzet sprak ons aan. Dat vinden we belangrijk: een bijzonder kind als Robin laat je toch wat minder makkelijk los.” Robin is al bezig met de inrichting van zijn eerste eigen woning. ,,Ik heb een tafel gevonden. Een beetje spannend is het wel, maar ook leuk dat ik nieuwe vrienden krijg met wie ik kan koken en voetbal kijken.”