Ouderen Weebosch langer zelfstandig door digitale hulp

De ouderen die meedoen aan een twee jaar durend project om de watervrees voor de laptop en zijn ‘broertjes’ te overwinnen en zo langer zelfstandig te blijven, variëren in leeftijd tussen de 59 en 82 jaar. Sjaan Janssens krijgt van alle aanwezigen in buurthuis ’t Sant een pluim voor haar inzet om samen met anderen de ouderen van Weebosch achter het computerscherm te krijgen.

Janssens glimt ervan, maar is nog lang niet klaar, want er moeten nog meer leeftijdsgenoten meedoen. ,,Na een burgerinitiatief hier hebben we samen met de dorpsraad de handen ineen geslagen om de ouderen met workshops en computerlessen het gemak van de tablet en dergelijke bij te brengen. Ook de bibliotheek De Kempen en de Rabobank hebben ons daarbij ondersteund. Diverse deelnemers hebben onlangs hun eerste certificaten gekregen.”

De ouderen leren onder andere hoe ze via internet hun boodschappen kunnen doen bij de supermarkt, maar ook kunnen skypen met hun kinderen of breien met hulp van internet. Ria van der Meijden (82) is er blij mee. ,,Onlangs heb ik via internet de herstellijn van de gemeente Bergeijk gevraagd om de stoep te maken. Dat was zo gepiept. De straattegels liggen weer netjes. Voor de boodschappen spring ik bij goed weer toch nog liever op de fiets naar Luyksgestel. Dan maak ik een omweg, zodat ik meteen de nodige kilometers maak.”