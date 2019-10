Overal een gouden randje aan bij De Maackers in Bladel

Sill Paridaans had als zzp’er (zelfstandige zonder personeel, red.) een timmerbedrijf en Twan Krekels was compagnon in een bedrijf in de verpakkingsindustrie. Beide ondernemers troffen elkaar al vele jaren als vrienden in de kroeg en op het voetbalterrein. Tot ze op een dag op een andere manier met elkaar in gesprek gingen. Paridaans: ,,Is dit wat we willen, vroegen we ons af. We zochten allebei een manier om met meer voldoening en meer plezier te werken.” Ze vonden elkaar in een timmerbedrijf, waarin het hoofddoel niet ligt in het product, maar ook in het aanleren van arbeidsvaardigheden en in het hergebruik van materialen. ,,Sociaal en circulair mooie dingen maken”, legt Krekels uit.