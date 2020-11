Overal leegstand van winkels, maar niét in de Sniederslaan in Bladel

Nauwelijks leegstand in centrum Bladel; weer vijf winkels erbij

30 september BLADEL - Voor detailhandel en horeca zijn het zware tijden, maar in Bladel kijken ze daar net even wat anders tegenaan. In de winkelstraat van Bladel, de Sniederslaan, hebben zich in relatief korte tijd (of gaan ze dat snel doen) vijf nieuwe ondernemers gevestigd. De leegstand in de straat is daarmee bijna nul.