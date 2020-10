Overheid wil mondkapjes op school, maar Pius-X Bladel was al zover

Alle leerlingen van het Pius X-College in Bladel moeten vanaf maandag verplicht een mondkapje dragen bij verplaatsingen in het gebouw. De Bladelse middelbare school liep daarin voorop en gaat verder dan de overheid, die een mondkapje ‘dringend adviseert.’ Directeur Maarten de Veth noemt het vooral een pedagogische maatregel. ,,We willen de leerlingen een duidelijk signaal geven dat er nog altijd een dreiging is van een virus, en dat ze zelf een rol kunnen spelen in het beteugelen daarvan.”