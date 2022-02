Overlast jongeren Bladel neemt na rustige periode weer licht toe

,,De overlast is nog niet voorbij, maar we gaan er vanuit dat de grootste pijn nu wel achter de rug is”, zo zei burgemeester Remco Bosma donderdagavond in de raadsvergadering.

Hij gaf daar een korte stand van zaken. Eind vorig jaar bleek een grote groep van plusminus 25 jongeren voor veel overlast te zorgen, met name in het winkelgebied. De groep komt vooral uit Bladel zelf, maar ook uit Reusel. Vaak werden passanten lastig gevallen op straat. Sinds de signalen hierover hebben politie en jeugdwerkers de jeugdigen beter in het vizier. De burgemeester heeft vorige maand een brief geschreven die de politie bij de betreffende ouders aan huis heeft afgegeven.

Overlast door rondrijden met scooters is daar niet toegestaan

De jeugdcoach van de gemeente heeft contact met een deel van de jeugd. Deze probeert in kaart te brengen waar de groep behoefte aan heeft. Verder zijn er borden in het voetgangersgebied die erop wijze dat overlast door rondrijden met scooters daar niet is toegestaan. Dat is vooral in de Gindrapassage.

De politie geeft aan, aldus de burgemeester, dat de overlast weer licht toeneemt. ,,De politie geeft aan de jeugd weer vaker tegen te komen op straat. Op dit moment hangen de jongeren graag bij de flats aan het Bertus Aafjeshof.”

Ze zitten er kort op, wil ik maar zeggen

Enkele leden van de overlastgevende jeugdgroep is intussen veroordeeld. Een gedeelte van de onderzoeken is nog volop gaande. Volgens Bosma kan de politie daar geen informatie over geven om deze onderzoeken niet te frustreren. ,,Dinsdag was ik met de griffier op pad en zagen we een motorfiets van de politie op die jeugd afgaan. Ze zitten er kort op, wil ik maar zeggen.” De politie gaat door met het vormen van een beeld van kopstukken en meelopers. ,,We hebben redelijk goed de vinger aan de pols, maar het is nog niet helemaal voorbij.”

Raadslid Niek Panjoel (Bladel Transparant) reageerde met een compliment voor de aanpak van de gemeente. ,,Wij krijgen echt de indruk dat de overlast een stuk verminderd is. We horen dat ook van mensen uit de buurten van de kern Bladel. Onze fractie denkt dat u echt op de goede weg bent.”