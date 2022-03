Overleden man in paardenwei Spoordonk stierf natuurlijke dood

Pubquiz en inaugura­tie van nieuwe studenten in Riethoven

RIETHOVEN - Het Brabants Studenten Gilde is neergestreken in het Polvokamp in Riethoven. Sinds vrijdagmiddag zijn dertig studenten van de Wageningse universiteit WUR in het dorp voor hun jaarlijkse drie dagen durende Landdagen.

19 maart