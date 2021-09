Overleven hazelworm en hagedis werk aan zandpad Jan de Rooy wel, dat is de grote vraag

Eindelijk rustig naar de wc tijdens jeugdvakan­tie­werk in Reusel

1 september REUSEL - De graafmachine staat uitdagend klaar voor de eerste schop in de grond, met op de achtergrond het tentenkamp van Wilgendonk. Op De Wilgenspot, het evenemententerrein aan de Lage Mierdsedijk is deze week carnaval het thema voor het jeugdvakantiewerk. In de loop van de dag verdringen er zo’n 300 kinderen en 125 begeleiders zich voor de tijdelijke toiletten die er opgesteld staan. ,,Maar dat hoeft binnenkort niet meer als we hier permanente voorzieningen voor hebben,” zegt Teun Schellens van stichting Jeugdbelangen.