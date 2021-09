Overmatig drinken: in Oirschot doen ze dat het vaakst

Veldhovens ziekenhuis start met donormelk voor te vroeg geboren baby's; ‘Elke druppel moedermelk is goud waard’

16 september VELDHOVEN - Te vroeg geboren baby's in het MMC in Veldhoven krijgen voortaan als het nodig is donormelk. Die komt van moeders uit Amsterdam en wordt geleverd door de Moedermelkbank. Artsen in het Veldhovense ziekenhuis springen een gat in de lucht.