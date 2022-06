Overschot van 2,8 miljoen op jaarrekening Oirschot door achterstallige uitgaven

OIRSCHOT - Het positief resultaat van 2,8 miljoen op de jaarrekening van 2021 is eigenlijk een overschot doordat er minder is uitgegeven. ,,Dat lijkt heel gunstig, maar we hadden dus meer kunnen doen”, aldus wethouder Ad van Beek.

De inkomsten van de gemeente Oirschot waren vorig jaar hoger dan de uitgaven. ,,We houden dus een deel van wat we begroot hadden over”, zegt de wethouder financiën. Oorzaak: ,,We hadden te weinig mensen om projecten te starten of af te maken.”

Het geld dat over is verdampt niet. ,,Het vloeit terug naar de algemene middelen. En we werken ernaar toe om het uit te geven aan de projecten die we ook willen uitvoeren.”

Ook in 2020 hield Oirschot veel geld over, ruim 3 miljoen euro. De gemeente huurde minder personeel in, al die verbouwingen in coronatijd leverde meer leges op en vakantie in eigen land zorgde voor meer toeristenbelasting dan begroot.

31 miljoen in kas

Oirschot is sowieso een ‘gezonde gemeente’ zegt van Beek. ,,Qua reserves ziet het er goed uit.” Eind dit jaar moet er 31 miljoen in kas zitten, onder andere voor reserveringen.

Is dat niet heel veel? ,,Als het geld ‘over’ was, wel ja”, zegt hij. ,,Maar dat bedrag is echt bestemd voor het opvangen van risico’s. Het ene jaar kun je een meevaller hebben, het andere jaar een tegenvaller. Daarvoor zijn zaken gereserveerd. Dat gaat om aanzienlijke bedragen voor bijvoorbeeld volkshuisvesting en aanleg en onderhoud van wegen. In die zin is het een keurige reserve.”

Wachtgeld

Eén van de posten is ‘verplichtingen voor oud-medewerkers’ à 1,8 miljoen euro. ,,Dat gaat om wachtgeld voor mensen die daar recht op hebben”, legt Van Beek uit. Wat niet wil zeggen dat dat hele bedrag ook uitgegeven gaat worden.

,,We moeten het maximale bedrag dat iemand zou kunnen krijgen ook daadwerkelijk reserveren. In de praktijk wordt dat maximale bedrag nooit gebruikt. Kijk maar naar de vorige twee wethouders, die hadden al heel snel een nieuwe baan.”

De Oirschotse gemeenteraad bespreekt woensdagavond zowel de jaarrekening als de kadernota, die de koers voor de komende jaren uitzet.