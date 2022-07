‘Overweldigende’ nieuwbouwplannen voor De Kemmer in Oirschot in groen jasje gestoken

OIRSCHOT - Woningen bouwen met vlas, hennep, hout, leem. Isoleren met riet en stro. Geen betonnen fundering storten, maar bouwen op palen, waardoor huizen lijken te zweven. De ideeën voor de gebiedsontwikkeling van De Kemmer in Oirschot zijn talrijk.

Die zijn te bekijken in een tentoonstelling in sportcentrum De Kemmer waar de drie inzendingen te bekijken zijn, die nog in de race zijn van een ontwerpwedstrijd, uitgeschreven door de gemeente.

Het winnende plan mag worden uitgewerkt en bepaalt mede het toekomstplaatje van 36 hectare in de gemeente Oirschot. Hier moeten zo'n vierhonderd nieuwe woningen verrijzen. Maar dan wel ‘biobased’, ofwel natuurinclusief en duurzaam.

Nieuwe bouwcultuur

,,Mensen die affiniteit hebben met duurzaam wonen en leven, zullen hier hun plekje vinden”, begon Dirk van Peijpe over de inzending ‘Nieuwe Oogst’. Een totaal nieuwe bouwcultuur wordt beoogd: ,,Minder ruimte voor private tuinen, maar gemeenschappelijke groene ruimten. Ook een parkeerplaats pal voor de deur is niet heilig. En gezamenlijke gastenverblijven in plaats van logeerkamers in iedere woning.”

Quote Vergeleken met de huidige nieuwbouw in Oirschot is dit een verademing Frans Adriaanse, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot

,,De toekomst is collectief, niet individueel", sprak Tom van Tuijn over de inzending ‘Oogst, bouw, leef, groei’. ,,Wij gaan niet voor grote bouwkavels met riante villa's. Wij bouwen compact, woningen dicht op elkaar, waardoor in de omgeving extra veel ruimte open blijft voor natuurontwikkeling.”

,,Het landschap verweven met wonen", aldus Marian de Vries in een notendop over de inzending ‘Dubbel Oogst’. ,,Met huizen aan de watergangen op een vlonder. Gevels die worden opgetrokken uit mycelium, een netwerk van schimmeldraden, vermengd met restmateriaal van vezels.” Ook noemt ze ‘gewaswoningen’, met groene gevels van bomen en heesters, daarachter een waterdichte muur van houten skeletbouw. “Puur natuur.”

‘Overweldigende eerste indruk’

Er staat iets bijzonders in De Kemmer te gebeuren, gezien de ontwerpen. ,,Mooie plaatjes", reageerde buurtbewoner Jan Bressers na afloop. ,,Leuk als het lukt. Maar of dit haalbaar is, met zoveel groen, moet ik nog zien.”

Voorzitter Frans Adriaanse van Stichting Behoud Erfgoed Oirschot sprak over een ‘overweldigende eerste indruk’. ,,Ik moet er een dag voor terugkomen om een completer beeld te krijgen, maar vergeleken met de huidige nieuwbouw in Oirschot, is dit een verademing. Ik proef respect voor heden en verleden.”

De tentoonstelling duurt tot en met donderdag 21 juli.