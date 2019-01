Paaldanseres Janne Jacobs (11) uit Hoogeloon richt zich op nieuwe NK-titel

Waar het gaat om de beleving van de sport, vormen Janne en moeder Lian twee handen op één buik. ,,We hebben heel veel te vertellen over Spanje”, begint Janne en moeder Lian legt dan uit hoe het er aan toe ging op het WK. ,,Je ontmoet veel mensen op zo’n kampioenschap. Zo kwamen we Belinda van Ommen uit Rotterdam tegen. Zij was in 2016 Nederlands kampioen paaldansen in haar categorie. Janne’s dansstijl sprak haar aan en zij wilde Janne graag verder helpen in de paalsport. Belinda kan Janne prima individueel trainen en daarvoor gaat ze nu één keer in de drie weken naar Rotterdam.”