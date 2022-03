Paar helpende handjes voor Bergeijks kattenvrouwtje Heidi Roosenboom

Ze doet het inmiddels niet meer helemaal alleen. Via Facebook had haar vriendin Anneke Houbraken gevraagd om vrijwilligers die, als Roosenboom (51) een keer op vakantie wil, dit kunnen overnemen. ,,Daarop zijn twee reacties gekomen”, weet ze. Ze heeft ook nog andere hulp mogen ontvangen. ,,Er is door mensen geld opgehaald om dit ook mee te betalen en anderen hebben voer gedoneerd.” Roosenboom betaalt het kattenvoer uit eigen zak.

Het terrein van woningcorporatie Wooninc met de vele oudere bewoners is een ideale plek voor de buitenkatten om rond te struinen. Eerder werd Roosenboom van het terrein geweerd, maar nu wordt ze , zoals ze het zelf noemt, gedoogd. ,,Een kennis van me werkt hier en die vertelde me dat er hier veel katten rondstruinen. Voordat ik ze kwam voeren zaten de katten te zoeken naar eten in de vuilnisbakken van het tehuis en er was zelfs een poes die haar kittens had verstopt in de glasbak. Om ze te ontlasten ben ik ze gaan voeren. Van de Dierenbescherming, die ze ook castreren, heb ik gehoord dat ze hier al vele jaren zitten. De bewoners noemen het buitenkatten en geen zwerfkatten”, zo zegt ze nadrukkelijk.