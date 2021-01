Paard te water in Eersel, drie betrokkenen raakten onderkoeld bij reddingsactie

Opties voor nieuwe bestemming Auto Smolders in Westerho­ven liggen nog open. ‘De projectont­wik­ke­laars staan in de rij’

21 januari WESTERHOVEN - Een hectische periode is voor de eigenaren van Auto Smolders nu afgesloten. Per 1 januari sloot het bedrijf zijn activiteiten in Westerhoven. Mede-eigenaar Ben Smolders spreekt nu met diverse geïnteresseerden over herbestemming van de bedrijfspanden in Westerhoven.