Paard tilt uit zichzelf been al op bij het zien van hoefsmid De Bruijn

Het edeldier ligt hem zeer na aan het hart. Al 33 jaar voorziet hij, bezeten van zijn vak, menig paard in de wijde omtrek, vooral in de beroepsmatige sector, van nieuwe passende schoenen.

De paardenliefhebber weet de hoefsmid goed te vinden. Een klant schijnt eerder bij hem aan de bel te trekken dan bij de dierenarts. ,,Toch werk ik goed samen met de dierenartsen”, zegt De Bruijn. ,,We verzorgen samen lezingen. Er is vertrouwen in mijn specialisatie. Met een zwerende voet ben ik gewoon handiger. Op het moment dat er bloed bij komt kijken, schakel ik de dierenarts in en ook voor injecties.”

In de puberteit overgestapt van pony naar paard

Als kind reed De Bruijn pony en in de puberteit stapte hij over naar het paard. In Roosendaal viel hij een half jaar in voor een zieke ruiter. Daar ondervond hij het mooie aan het vak hoefsmid. Familie Bartels stimuleerde hem en van instructeur hoefsmid Anton van Nassau leerde hij het vak. Na een tweejarige opleiding had De Bruijn niet alleen het paardenhoefsmiddiploma op zak, maar ook het instructeursdiploma.

Overdag is de de hoefsmid te vinden in de stallen en ook aan huis ontvangt hij particulieren. In Brabant en België zijn veel professionele ruiters, en dus is hoefsmid zeker geen uitstervend vak.

Quote In Nederland lopen paarden op een zachte ondergrond. De voet groeit daardoor harder Adrie de Bruijn

,,Een hoefijzer gaat zes tot acht weken mee en is een noodzakelijk kwaad tegen slijting van de voet. Wilde paarden op de steppen lopen op een harde ondergrond", vertelt De Bruijn over zijn passie. ,,Dat geeft een natuurlijke slijting, maar in Nederland lopen paarden op een zachte ondergrond. De voet groeit daardoor harder.”

Rust, zekerheid en vertrouwen

Hij bouwt een band op met de beesten. Voor de rust, zekerheid en vertrouwen krijgt hij er liefde en genoegdoening voor terug. Foto's getuigen van een rustend paardenhoofd op de rug van de hoefsmid. Bij het zien van De Bruijn tilt het dier uit zichzelf al zijn been op. ,,Het is een slim en gevoelig dier. Er is mij nooit wat overkomen.” De Bruijn vindt het jammer dat er geen natuurlijke selectie is. ,,Een jong beest moet nog niet op een ijzer hoeven, daar wordt helaas niet naar gekeken en toch mee gefokt.”

De smid stuit vaak op opvulling onder de hoef. ,,De basis is een goed passend ijzer en dat wordt wel eens uit het oog verloren. Ik kan ook geen wonderen verrichten, maar wel een paard zo optimaal mogelijk voor de dag laten komen.”