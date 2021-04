Paarse basiliek in Oirschot als stil protest

Wie stond er bij Katholiek Leven in Eindhoven op de planken in 1955?

10 april EINDHOVEN - Een propaganda-avond van de Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) bij Katholiek Leven in Eindhoven. Het is oktober 1955 als er in het gebouw aan de Wal een toneelstuk wordt opgevoerd. Wie was erbij of heeft andere herinneringen aan de KAB of het pand van Katholiek Leven? We komen graag met u in contact. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.