Paashaas ingezet tegen snelheidsduivels in Walik

,,We hebben de actie ook op Facebook gezet. Naast positieve reacties zijn er ook mensen die vinden dat alle tractoren de schuld krijgen van de geluidsoverlast, terwijl wij dat absoluut niet zeggen’’, zegt Veen. Ondertussen heeft ze ook een petitie in haar mandje, waarin ze handtekeningen vraagt voor deze actie voor minder geluids-, verkeers- en milieuhinder. Daar staan nu omstreeks 15.00 uur twee hand­tekeningen op. Voetgangers en fietsers krijgen paaseitjes aangeboden en wordt gevraagd om de petitie te ondertekenen.

Geluidshinder niet meer gemeten

Huijser legt uit dat sinds 1992 in 30 kilometerzones de geluidshinder niet meer wordt gemeten, omdat die daar altijd onder de 55 decibel moet zijn. Overigens geeft ze aan dat er in Walik ook vliegtuiglawaai is, naast het vele verkeer dat door het dorp zijn weg vindt naar Veldhoven en Eindhoven. ,,We zijn al een jaar bezig met deze actie, maar door de coronacrisis was het lastig vergaderen.” Weliswaar zijn er – toen de weg nog een 50 kilometerweg was – verhoogde kruisingsvlakken aangelegd, maar die remmen onvoldoende af volgens Huijser.