‘Pact van Oirschot’ put hoop uit nieuwe kostenraming aquaduct A58

Het Pact van Oirschot vergaart steeds meer munitie in de strijd voor een aquaduct bij de toekomstige verbreding van de A58. De verenigde belangen- en buurtgroepen hebben een kostencalculatie laten opmaken en hopen daarmee, samen met de gemeente, de deur naar verkeersminister Van Nieuwenhuizen te kunnen forceren.

Want de uitkomsten van de berekeningen bieden perspectief, is de stellige overtuiging van het Pact, met de stichting Aquaduct in het Groen als kartrekker. Ingenieursbureau IPV Delft stelt dat de meerkosten van een aquaduct in vergelijking tot een bovengrondse passage bij het kanaal niet 152 miljoen euro bedragen, zoals lang geleden is becijferd, maar slechts 55 miljoen.

,,Wij hebben naar de kosten van andere aquaducten gekeken en kwamen telkens op veel lagere bedragen uit", stelde Hans van Woensel, voorzitter van de stichting Aquaduct in het Groen, donderdag bij de presentatie van de cijfers. ,,We snappen dat de situatie in Oirschot complexer is dan ergens in het open land, maar de verschillen waren simpelweg te groot. Dit is de bevestiging." Eén van de verklaringen voor het enorme verschil in kostenraming is dat het Pact uitgaat van een tijdelijke demping van het Wilhelminakanaal, waardoor een forse besparing op omleidingen ingeboekt kan worden.

Gemeente en Pact trekken samen op

IPV Delft is gespecialiseerd in het ontwerp van bruggen, aquaducten en tunnels en is bijvoorbeeld ook betrokken bij de onlangs geplaatste fietsbrug over de N2/A2 bij Eindhoven. Het bureau heeft nu een quickscan uitgevoerd. In een tweede fase wordt een verdiepingsslag gemaakt. De kosten komen voor rekening van de gemeente. De raad stelde eerder een kleine dertigduizend euro beschikbaar om zo het pleidooi voor een aquaduct goed te onderbouwen. De gemeente en de verenigde belangengroepen in het Pact trekken daarin samen op.

Volgens IPV bedragen de totale kosten van een aquaduct zo'n 96 miljoen euro. De bouw van twee nieuwe viaducten over het kanaal kost zo'n 41 miljoen euro, aldus IPV, waarbij dus de meerkosten voor een aquaduct op 55 miljoen uitkomen.

Echter, Rijkswaterstaat kiest vooralsnog niet voor twee nieuwe viaducten, maar voor één nieuw viaduct naast het huidige. In fase 2 van het onderzoek zal IPV Delft ook de kosten van deze optie, die nu is opgenomen in het Ontwerp Tracé Besluit (OTB), becijferen.

Onder de indruk van professionaliteit

Wethouder Ad van Beek was namens het college van B en W aanwezig bij de presentatie in De Beurs in Oirschot. Hij is onder de indruk van de professionaliteit van het burgerinitiatief, zei hij. Of het ook leidt tot beweging bij het ministerie, wetende dat de start van de verbreding rap dichterbij komt, zal moeten blijken. Eind dit jaar is het onderzoek afgerond en wordt de gang naar de minister gemaakt. Van Beek: ,,Het is een lang en moeilijk traject, maar we zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat deze plannen bij het ministerie en de provincie serieus bekeken worden.”