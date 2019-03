Padel, spel met hoge fun factor, komt naar Eersel

In Spanje is het na voetbal al de tweede sport. Als het aan Nathalie Buijs ligt gaat dat in Nederland ook die kant op. Buijs is bestuurslid van TC Eresloch en de grote aanjager binnen de vereniging van de sport in opkomst. Buijs: ,,Je ziet landelijk de belangstelling voor tennis dalen. Als club probeer je dat tij te keren. De belangstelling voor padel is groot.”