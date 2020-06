Paden voor veiliger kloosterpark Luyksgestel

Borrenbergs kreeg de afgelopen maanden minder nachtrust. ,,Hangjongeren van veertien tot twintig jaar maakten laat in de avond tot diep in de nacht veel herrie en gooiden glas kapot op de kiosk. Ook reden ze met scooters door het park. Daar was ik best boos over, net als mijn buren.’’



Reden voor Cees Sengers om met de ouders van de jeugd en de opsporingsambtenaren in gesprek te gaan en camera’s aan de kiosk te hangen. ,,Het heeft geholpen. Wij hebben bij de bouw van de kiosk met de bewoners een overeenkomst gesloten, dat hangjeugd uiterlijk om 22.00 uur uit het park moet zijn zodat het rustig is. De coranatijd was een vervelende tijd en de ouderen hier sliepen slecht. De rust is terug.’’