Pakketbezorger DPD zoekt hulp in strijd tegen drugspost

Eerselse politiek: Knegsels zomerhuis mag als woonhuis gebruikt blijven worden

7:30 EERSEL / KNEGSEL - Een meerderheid in de Eerselse politiek heeft gesproken. Het Knegselse huis van Wil Gijsbers moet de bestemming vakantiewoning behouden, maar mag door volgende eigenaren als woonhuis gebruikt worden. Het college én de oppositie betwijfelen of de eigenaar met dit besluit is geholpen, na een jarenlange strijd met de gemeente over de juiste bestemming voor zijn huis. ,,Dit is juridisch een doodlopende weg.”