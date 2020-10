Panelen op dak van de stal? Helaas, het stroomnet zit vol

Riool met schoon regenwater uit Luyksges­tel moet beekje Keersop gaan voeden

16 oktober LUYKSGESTEL - Een van de beste wapens in de strijd tegen de oprukkende droogte is regenwater, aldus de gemeente Bergeijk. Bewoners van de Koperteutenstraat kunnen in de toekomst hun regenpijp aansluiten op een speciaal riool dat water van daken afvoert naar het beekje de Keersop.