Pannenkoekenbakker in Eersel kan weer een speeltuin krijgen

EERSEL - De uitbater van restaurant de Pannenkoekenbakker mag zijn tuin deels weer gebruiken als speeltuin. Deze aanpassing van het bestemmingsplan kreeg de steun van bijna de hele gemeenteraad. Toch betwijfelen de fracties of daarmee het conflict tussen exploitant en omwonenden over geluidshinder door spelende kinderen ten einde is.

,,Een duivels dilemma,”noemde raadslid Arno Kennis (Eersel Samen Anders) het. Sophie Tinnemans (CDA) gaf aan dat haar fractie tot vlak voor de raadsvergadering nog had geworsteld met het dossier.

De eigenaar van het pannenkoekenrestaurant, Gerben Wertenbroek, moest eerder vrijwel alle speeltorens en trampolines verwijderen uit zijn tuin, na een jarenlang juridisch conflict met omwonenden over geluidsoverlast. De buren, wier tuinen grenzen aan de Pannenkoekenbakker, maakten bezwaar tegen het gebrek aan privacy en lawaai door spelende kinderen in de speeltuin.

Strijdbijl

Met het collegevoorstel om in de eerste dertig meter van de tuin weer speeltoestellen toe te staan wordt recht gedaan aan de uitspraak van de Raad van State in deze zaak, volgens de meeste fracties. Dit gaf voor hen de doorslag om toch in te stemmen met deze bestemmingsplanwijziging. De hoogste bestuursrechter oordeelde dat intensief gebruik van de tuin voor horecadoelen in strijd was met het huidige bestemmingsplan.

Maar of deze aanpassing- in feite een compromis-de beide kampen kan verleiden om hun strijdbijl te begraven, zoals het college beoogt? Hiervan zijn de politieke partijen nog steeds niet overtuigd. Beide kampen (Wertenbroek en de omwonenden, red.) hebben al aangegeven dat dit compromis wat hen betreft niet ver genoeg gaat. ,,De partijen staan met de hakken in het zand. Maar met dit besluit kan iedereen tenminste weer verder met wonen en ondernemen,” aldus Egbert-Jan Plas (D66).

Puzzelstuk

PvdA-GroenLinks stemde als enige fractie tegen. De sociaal-democraten vonden dat het college niet het onderste uit de kan had gehaald als het gaat om mediation tussen de kemphanen. ,,De wethouder maakt zich er nu wel makkelijk van af, door dit als een puzzelstuk in de raad te gooien,”aldus Daan van den Broek.

Het PvdA-Groenlinks-raadslid bracht nog in herinnering dat het conflict mede door een verkeerde inschatting van de gemeente zelf is ontstaan. Het college zegde Wertenbroek in 2013 toe dat hij speeltoestellen achter zijn restaurant kon plaatsen. Later bleek dat het bestemmingsplan dit niet toestond.