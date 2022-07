Paparazzi spelen op Landgoed Duynenwater tijdens de Fotofair in Eersel

De bezoekers lopen rond met een camera op borst of buik, meestal voorzien van een toeter van een lens. Professionals en amateurs uit Nederland, Duitsland en België bezoeken dit fotofestival voor de nieuwste snufjes maar ook om de vele workshops, masterclasses en demonstraties te volgen. Er zijn stands met fotoapparatuur en lezingen van bekende fotografen over landschap, macro, wildlife, portret, studio, flitstechniek, sport, bruid en glamour. Het is een lekker dagje uit voor paparazzi.

Een lens van 12.000 euro in de hand houden

Henk Albronda (65) uit Rotterdam, zelf wildlife-fotograaf, organiseert de Fotofair dit weekend voor de negende keer, en voor de derde keer op Landgoed Duynenwater in Eersel. ,,Er is hier veel te doen. Het is geen platte beurs met stands om spullen te verkopen, dat is bijzaak. Men kan producten uitproberen. Het geeft liefhebbers de kans eens een camera met een lens van 12.000 euro in hand kunnen houden. In de winkels kan dat bijna niet meer. En je kunt hier ook nog eens ver weg kijken.”

Quote Ik was op andere beurzen geweest en dacht: is dit nou wat Nederland te bieden heeft voor fotografen? Henk Albronda, organisator Fotofair

Tien jaar geleden heeft hij de opzet voor deze Fotofair bedacht. ,,Ik was op andere beurzen geweest en dacht: is dit nou wat Nederland te bieden heeft voor fotografen? Met een fair-idee heb je ook gezelligheid, eettentjes, foodtrucks, mensen die het leuk vinden om met elkaar in contact te komen.”

Volgens hem komen er op zaterdag rond de 3500 en zondag 3000 bezoekers. De helft van de bezoekers komt ook terug. Veel stellen, en tegenwoordig ook veel vrouwen. Ze betalen graag voor één of meer van de workshops van 29 tot 79 euro.

Quote Als de foodtruck­hou­der met een cirkelzaag de spareribs doorzaagt, is dat ook weer een fotomoment Henk Albronda, organisator Fotofair

,,Iedereen komt hier om dingen te leren en foto’s maken die ze anders nooit zouden maken. We hebben mooi geklede en geschminkte modellen rondlopen, vuurspuwers, en een soort oude Mad Max-auto’s. Daar gaan dan weer fotomodellen bij staan. Als de foodtruckhouder met een cirkelzaag de spareribs doorzaagt, is dat ook weer een fotomoment.”

Meel-fotografie

Elke dag worden veertig verschillende workshops buiten of in de chique witte tenten georganiseerd. Die worden van tevoren geboekt en zijn elk jaar weer anders. ,,Behalve degene die continu uitverkocht is, die doet het al zes jaar. Dat is meel-fotografie met gekleurd meel en een model. Dan krijg je prachtige effecten.”

Dit jaar wordt de Fotofair voor het eerst gecombineerd met een dogsurvivalrun. Op zondag racen honderden baasjes met hun hond door bos, water en hindernissen in een zwaar parcours van 5 kilometer. De bezoekers van de Fotofair krijgen ook dan de kans om mooie actieplaatjes te schieten.