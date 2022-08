Paperclip festival laat Janneke en Danny trouwen op het water

Terwijl de crew nog druk bezig is met de laatste hand aan het opbouwen van het festivalterrein, worden Danny Boullart (40) en Janneke van Zuijlen (36) uit Veldhoven op een podium in het water van het E3 strand getrouwd door trouwambtenaar Stefi Beckers (32) van gemeente Eersel. De vijftig gasten die ze mochten uitnodigen zijn luchtig gekleed. Veel korte broeken en sneakers. Ook is menig blote arm of been voorzien van een tatoeage. Zij zullen straks het strandfestival in duiken. De bruidegom draagt boven zijn spijkerbroek en vrolijke Nikes een zomers groen colbertje dat past bij de lichtgroene polo’s van hun jonge zoontjes. Alleen de bruid is natuurlijk gekleed in een lange witte jurk met sluier.