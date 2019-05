Paperclip verhuist naar Landgoed Duynenwater (E3-strand) in Eersel

Het Mortelveld was als locatie te krap geworden voor het Paperclip Festival, dat in de elf jaar van zijn bestaan flink is gegroeid: van 2000 naar ruim 4000 bezoekers. ,,Op de oude locatie zaten we middenin een woonwijk, waardoor er onvoldoende parkeergelegenheid was. Op het Landgoed hebben we dat probleem niet meer.” Daarnaast biedt het strand ook veel nieuwe mogelijkheden, volgens Van de Wouw. ,,We zitten nu in een pittoresk decor van zand en strand dat goed past bij de intieme sfeer van Paperclip. We willen ook stukjes van het bos rond het water gebruiken om nieuwe kleine podia of area’s te creëren.”