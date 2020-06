Parkeerbonnenlawine in Eersel: automobilist de klos

EERSEL - Negentig procent van alle parkeerbonnen in de Kempen zat vorig jaar in Eersel achter de ruitenwisser.

Eerselse automobilisten, ze vallen meteen op in het Kempische lijstje van processen-verbaal en waarschuwingen van afgelopen jaar. Óf ze kunnen absoluut niet parkeren óf er is iemand volijverig met het bonnenboekje op stap gegaan. Met schrale troost voor de Eerselnaar: dat laatste blijkt het geval.

Een waarschuwing is nog geen bon, maar daar begint het wel mee. Vorig jaar zijn er in Eersel 217 parkeerwaarschuwingen uitgeschreven. Dat is een lawine vergeleken met de buren in de Kempen. In Oirschot ging het maar om 78 waarschuwingen, in Bladel om zeventig en in Reusel-De Mierden slechts om dertien. Bergeijk maakt geen deel uit van VTH de Kempen.

Portemonnee

Maar voor een parkeerbon moet de portemonnee getrokken worden en dat is natuurlijk veel erger. Dat waren er in Eersel 173. Daarmee viel Eersel de dubieuze eer toe dat maar liefst negentig procent van het totaal aantal parkeerbonnen dat in de Kempen vorig jaar werd uitgeschreven, op een Eersels adres terechtkwam. In Oirschot waren dat er maar 28, in Bladel zaten er slechts zeven van die bonnenbriefjes achter de ruitenwisser en in Reusel-De Mierden waren het maar vier.

Meer blauw op straat