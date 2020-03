Parochie herkent zich niet in kritiek op sluiting van kerken Steensel, Duizel en Knegsel

Waarom moesten-van de zes kerken binnen de Eerselse parochie-nu juist de Heilige Luciakerk (in Steensel), Heilige Monulphus en Gondulphuskerk (in Knegsel), en St. Jan Geboortekerk (in Duizel) op slot? Het is één van de vragen waar parochianen in Steensel en Knegsel mee bleven zitten, nadat het parochiebestuur dit najaar aankondigde ‘hun’ kerken uit de eredienst te onttrekken.