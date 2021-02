Pas op de plaats bij schooltwist Oostelbeers: ‘Onder één dak is veel meer mogelijk’

Waren jullie verrast door de reacties op het voornemen om vanaf 2022 alleen vanuit Middelbeers onderwijs aan te bieden?

LvdB: ,,We wisten natuurlijk dat het reacties zou oproepen. Daarom ook hebben we het voorgenomen besluit zo goed en zorgvuldig mogelijk proberen te onderbouwen.”

Had het onbegrip en de boosheid bij een deel van de ouders voorkomen kunnen worden, achteraf gezien?

LvdB: ,,Dat is heel moeilijk te zeggen. Ik blijf herhalen: we hebben nooit iemand willen kwetsen. Het is zo gedaan vanuit de intentie om het zorgvuldig te doen. Vandaar ook de uitgebreide rapportage, waarbij het interne draagvlak in kaart is gebracht en waarbij ook echt vanuit het perspectief van de ouders is gekeken: wat betekent dit voor hen?”

HK: ,,Bij zo’n besluit zijn er altijd emoties, waar in het proces je de ouders ook betrekt en informeert. In de aanloop is de medezeggenschapsraad betrokken en in overleg hebben we geprobeerd om het juiste pad te bewandelen.”

Toch komen jullie nu tot uitstel. Om elkaar beter te verstaan als het gaat om de ontwikkeling tot kindcentrum. Blijkbaar zijn er toch hiaten in de communicatie.

LvdB: ,,We besteden al veel aandacht aan kindcentrumontwikkeling, wat al vele jaren tot de kern van onze visie hoort. Maar we moeten het nog concreter maken: wat betekent het voor jouw locatie, voor jouw school, voor jouw kind? Daarin kunnen we echt zaken verbeteren. We moeten ons ervan bewust zijn: wat voor ons zo logisch is, omdat je midden in een proces zit, is dat voor ouders niet altijd in gelijke mate.”

Tegelijkertijd worden door ouders argumenten aangedragen waarin jullie je niet herkennen. Geef eens een concreet voorbeeld?

HK: ,,Denk aan de leerlingenaantallen. We hadden ooit 1800 leerlingen, nu zitten we op 1200; we zitten nog altijd in een krimpgebied. Basisschool De Beerze blijft stabiel rond de 400 leerlingen, en dat is goed. Alleen: het gevoel bij ouders is dat we gaan groeien. Je hoort dan: ‘er is een nieuwbouwwijk, er staan overal geboorteborden in de tuinen’. Maar de recente prognoses duiden helemaal niet op groei. Daarom willen we daar komende tijd dieper induiken: hoe zit het dan met die cijfers, wat zijn de verhoudingen tussen Oostelbeers en Middelbeers, waar komt dat gevoel vandaan en klopt het?”



Skobos is al vele jaren overtuigd van de voordelen van een kindcentrum. Dat zal in het komende half jaar toch niet veranderen?

LvdB: ,,We moeten elkaar nu eerst de ruimte geven, open het gesprek aangaan. Ik heb ook tegen de ouders gezegd: we zijn geen poppenkast aan het spelen, we willen oprecht met elkaar voor draagvlak gaan. Maar dat er een urgentie ligt, dat dit niet zomaar uit de lucht komt vallen en past in een proces van jaren, dat is helder.”

Er is geen acute reden om de vestiging in Oostelbeers te sluiten, bijvoorbeeld qua staat van het gebouw?

HK: ,,Nee, er is echt gekozen vanuit de inhoud. Het team heeft duidelijk het signaal afgegeven dat het nodig is. Niet om de werkdruk te verlagen, zoals ik weleens hoorde, maar echt voor de kinderen. Als je bij elkaar op één locatie zit, is er veel meer mogelijk om onderwijs en opvang op maat te bieden. Je kunt veel beter samenwerken.”

LvdB: ,,Je hebt effectief meer instructie- en begeleidingstijd voor de kinderen. Tijd die leerkrachten nodig hebben, wetende wat er vanuit passend onderwijs op hen afkomt. Je benut elkaars kwaliteiten als team beter. Vroeger was je als leerkracht koning in je eigen klas, je deed de deur dicht en je runde je eigen toko. Er worden nu andere dingen van leerkrachten gevraagd, juist daarin biedt de ontwikkeling tot kindcentrum zo’n meerwaarde.”