Pasen? In de Kempen is het carnaval! ‘Inhaaloptochten’ moeten het vuurtje warm houden

Vieren we Pasen of gaan we carnavallen en optochten lopen? Het is een vraag die in de drie Kempengemeenten amper voor keuzestress zorgt. Dat blijkt onder meer uit het deelnemersveld van de KempenOptocht. Met tien praalwagens en zes grote loopgroepen op de startlijst is de organisatie heel tevreden over het enthousiasme onder de liefhebbers van carnaval.