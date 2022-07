Pastoor Leendert Spijkers doet stapje terug, pastoor Felie Spooren van Valkenswaard naar Oirschot

,,Ik had tegen de bisschop gezegd dat als hij na mijn 50-jarig jubileum een geschikte kandidaat had, ik bereid was om eerder een stapje terug te doen.”

,,Nee, ik blijf lid van het pastoraal team. Straks ben ik geen pastoor meer maar pastor en ga ik pastoor Spooren ondersteunen en bijstaan in de vieringen en andere taken. Hij is dadelijk eerst verantwoordelijke binnen de parochie en zal ook alle vergaderingen voorzitten in het team, maar ook in vergadering gaan met de bisschop. Nee, ik ga niet met pensioen. Zolang ik nog vitaal ben blijf ik aan het werk.”