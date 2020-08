Pastoor Oirschot: ‘Sicilië is heel interessant en biedt veel historie’

Zomerserie: De culturele voorkeuren van...OIRSCHOT - Wie kent hem niet, pastoor Leendert Spijkers? Sinds 1999 is hij pastoor in Oirschot. Hij is een vertrouwd gezicht in onze samenleving, maar wat weten we van zijn culturele voorkeur? Welk boek ligt op zijn nachtkastje? En wat is zijn lievelingsfilm?

,,Ik heb onlangs het boek De meeste mensen deugen van Rutger Bregman gelezen. Iedereen had het erover, ik kon het niet laten liggen. Het is vorig jaar september uitgekomen, in november waren er al zes herdrukken. Het raakt ook aan mijn geloof natuurlijk, uitgaan van het goede van de mens. Geen een kind wordt als crimineel geboren, toch? Het leest heel prettig en het mensbeeld dat hij omschrijft, boeit. De mens heeft heel lang als nomade of zwerver geleefd. Hij kwam met veel andere mensen in aanraking, had geen moeite met vreemdelingen. In de kern zijn we vriendelijk, goed en verdraagzaam. Dat leert het boek ons. En ik geloof dat ook.”

In zijn kast staan ook andere boeken, over voetballers bijvoorbeeld. Nee, die heeft hij nog niet gelezen. ,,Dat komt nog, als ik wat meer tijd heb.”

Welke film maakte indruk op u? ,,Via filmclub Oirschot heb ik de film Jagten gezien. Dat is een Deense film waarbij een kleuteronderwijzer ten onrechte wordt beschuldigd van misbruik waardoor zijn leven van het ene op het andere moment verandert in een nachtmerrie. Een heel dorp keert zich tegen hem, zo gemeen. Deze film kwam op mijn pad via een aankondiging in een krant of op facebook, en ik besloot er naartoe te gaan. Het was een heftige film.”

The Two Popes

Sinds kort heeft pastoor Spijkers Netflix. Via de familieapp krijgt hij filmtips door. Ja, de pausenfilm The Two Popes zag hij ook. ,,Een mooie film met wortels in de werkelijkheid. Maar er zijn ook dingen te mooi bij verzonnen.” Hij kijkt graag naar documentaires, zoals laatst ook de driedelige serie over Srebrenica. Of die kunstserie van Jeroen Krabbé op zoek naar Chagall.

En waar kunt u nou hartelijk om lachen? ,,Om André van Duin. En Tineke Schouten. En niet te vergeten Henry van Loon.” Ieder jaar gaat hij graag op reis. Liefst in Europa. Vaak in een groepsreis, maar ook maakt hij reizen met zijn familie. Naar Sicilië bijvoorbeeld. ,,Daar is veel te ontdekken, veel interessante geschiedenis.” Israël bezocht hij drie keer, in 2013 met familie en vrienden onder leiding van een Montfortaan. ,,Zo bijzonder, met elkaar bidden bij het Meer van Galilea en bij de grot van Bethlehem.” Spijkers bezoekt altijd de kerken, die wil hij allemaal zien, met name het glas-in-lood. ,,Vorig jaar in september maakte ik een rondreis door Frankrijk en zag voor het eerst de kathedraal van Reims. Die beelden bij de ingang, prachtig.”

Fietstochtjes met fietsapp

Sinds hij een elektrische fiets heeft maakt hij ook fietstochtjes met behulp van de knooppuntenroute. ,,De stem van de fietsapp lijkt ingesproken door een Zeeuwse dame. Het lijkt dan net alsof onze burgemeester Judith Keijzers, van oorsprong Zeeuwse, mij vergezelt op deze fietstochtjes. Gezellig wel!”