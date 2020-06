Pastoor Reusel blij met waardering voor kerk en pastorie

,,Ik vind daar waardering uit spreken voor de mensen die zich voor Reusel en voor de kerk zo inzetten", aldus pastoor David van Dijk.

Vorige week nam het college van Reusel-De Mierden de beslissing. Omdat er sprake is van ‘één religieus ensemble’ behoren ook de pastorietuin en het kerkhof tot dit stukje Reusel met monumentale status. De kerk, het kerkhof en zo mogelijk ook de pastorie zijn bekend terrein, maar voor de tuin geldt dat wellicht wat minder. De gemiddelde Reuselnaar komt daar niet snel.

Volledig scherm De kerk en de pastorie van Reusel zijn gemeentelijk monument geworden. Pastoor David van Dijk is daar content mee. © DCI Media

Plantjes

,,Eigenlijk is het gewoon een park", erkent de pastoor. ,,Het is een prachtig terrein en mooi bijgehouden door onze vrijwilligers.” Hij is zelf overigens ook een echte ‘schoefelaar'. ,,Ik hou van kleurige plantjes en een beetje werken in de tuin is heel ontspannend. Ik doe het graag.”

Hij heeft geen idee hoe groot de tuin nou precies is. Het is in ieder geval een flinke lap. Met een glimlach: ,,Nou, je ziet het: hier achter het huis begint-ie en daarachter houdt-ie op.”

Volledig scherm De pastorie van Reusel met tuin. © DCI Media

Zuinig

Het gazon is groener dan groen. ,,Er zit een sproei-installatie op, maar daar wil ik zuinig mee omgaan. We willen niet al het grondwater van Reusel verbruiken op deze plek.” Pastoor Van Dijk is in gesprek met het Waterschap om het regenwater van het pastoriedak en dat van het dak van de kerk beter op te vangen. Wijzend: ,,Moet je zien wat een enorme oppervlakken dat zijn. En dat loopt zo het riool in. Het is gewoon jammer.”

In elkaar zakken

Vrijwilligers zorgen niet alleen voor de tuin achter het huis, maar ook die bij de kerk en voor het kerkhof zelf. Frits Lavrijssen is er daar een van. ,,Je loopt hier toch al gauw een dag te knippen of te maaien.”

Vanwege het ruimen van grafzerken is er hier en daar nogal een zandvlakte ontstaan op het kerkhof. Daar moet gras op komen om de begraafplaats een beter aanzien te geven. En er is nog een ander probleem. ,,Een grafkist zakt op een zeker moment in elkaar”, legt Lavrijssen uit. ,,Het zand daarboven blijft nog even hangen, maar na een stevige hoosbui zakt ook dat in. Soms ontstaan er zo nogal gaten op het kerkhof. Ik denk dat we vorig jaar wel honderd van dat soort gaten gevuld hebben.”

Volledig scherm Pastoor Van Dijk. © DCI Media