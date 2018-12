Paul Hoogwegt zwaait af in Spoordonk: ‘Ik wilde kinderen laten stralen’

Negen jaar lang stond hij zelf voor de klas. Met zijn gitaar als ‘klassenassistent’ startte Paul Hoogwegt in 1976 als docent, ondanks het toenmalige overschot aan leraren. Tijdens de opleiding aan de pabo had hij als specialiteit muziek gekozen en op de Sint Jozefschool in Spoordonk, zoals de Fonkeling toen nog heette, ging toevallig een muziekleraar weg. Even maakte hij een uitstapje naar het bedrijfsleven om in 1989 terug te keren, maar nu als directeur.