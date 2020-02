Paula uit Knegsel is succesvolle ‘liefdesmakelaar’

Dat doet de Knegselse niet onverdienstelijk. Zo’n 60 tot 70 procent van haar cliënten heeft na een jaar (duurzaam) liefdesgeluk gevonden, aldus Vogelzang. Ze zweert bij een persoonlijke benadering, online koppelen is voor haar uit den boze. Vogelzang zoekt met haar team van vijf matchmakers en twee single coaches handmatig naar de ideale liefdesmatches voor mensen in de leeftijd van 35 tot 80+.

Deurtjes gaan open

Wat daarbij helpt is dat ze hun ‘liefdesklanten’ goed kennen. Want het datingtraject begint altijd met een persoonlijk bezoek aan huis van Vogelzang of één van haar collega’s. Terwijl haar cliënten van hun hart geen moordkuil maken, laat de van oorsprong Tsjechische ook altijd even haar oog vallen op de huiskamer. ,,Dat zegt veel over iemand. Is iemand een beetje rommelig? Dan ligt het niet meteen voor de hand om diegene aan een supernet persoon te koppelen.”

De gesprekken helpen cliënten ook zichzelf en hun diepere liefdeswensen beter in beeld te krijgen. ,,Er gaan deurtjes open. Ze realiseren zich: ,Misschien is het niet zo belangrijk dat een man een kop groter moet zijn dan ik.’ Ze ontdekken dan bijvoorbeeld dat ze meer waarde hechten aan een goede gesprekspartner.’”

Vonk niet altijd direct nodig

In online daten gelooft de Knegselse niet. Zeker niet voor de wat oudere doelgroep die zij bedient. ,,Daten met online apps is oppervlakkig en snel. Voor het vinden van een blijvende liefde moet je de tijd nemen.”

Ze ziet dat haastige ook terugkomen in programma’s als First Dates. ,,Dan zitten mensen ongemakkelijk aan tafel en dan moet die klik er snel komen. Maar wat is dat eigenlijk?” Zelf heeft de Vogelzang vrij makkelijk de liefde gevonden met die beroemde vonk die er meteen was. Maar die instantchemie is volgens haar niet perse nodig.

Haar advies? ,,Ga meerdere keren op date om elkaar rustig te leren kennen. Onderneem praktische dingen met elkaar, weg van dat zenuwachtige tafeltje! Zo kom je op een veel relaxtere manier te weten hoe iemand in het leven staat en wat diegene in een relatie zoekt.”

In de wolken

Soms moet ze haar cliënten flink wakker schudden om dat besef te doen neerdalen. Vogelzang vertelt met stralende ogen over een 60-jarige man die ze op date stuurde met een ongeveer even oude, pittige mooie dame. ,,Zij belde me daarna op. Hij was zóó aardig, maar ‘niet haar type’.”

De charmante heer zelf was wél in de wolken. ,,De mooiste avond in zijn leven was het geweest, sinds het overlijden van zijn vrouw. Ik zei tegen daarna tegen haar: Weet je wel wat je laat schieten!” Na vier dates vielen de twee alsnog als een blok voor elkaar. ,,Ik kreeg later foto’s van hun vakantie samen. Ik herkende die man niet meer! Hij zag er zo stralend uit!”

Huwelijken

Iedereen is in principe ‘koppelbaar’, vindt Vogelzang. ,,Al ben ik geen toverfee natuurlijk.” Sommige cliënten ‘slagen’ al na twee maanden, anderen pas na een jaar. ,,Soms kom je erachter dat mensen onhandig zijn met flirten bijvoorbeeld. Of ze worden belemmerd door hardnekkig oud zeer. Dan gaan we eerst daarmee aan de slag.”