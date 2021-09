Pauselijke onderscheiding voor Bladelnaar Louis Teurlings

Terrasthea­ter Hooge Mierde blijft Vrolijk

20 september HOOGE MIERDE – Zingend voor het publiek, alleen of in een groepje, op hilarische wijze de dorpsapp promoten of een stukje hilarisch toneel. Het is allemaal leuk en voortreffelijk, maar als het Duo Vrolijk uit Casteren langskomt en het publiek bij de act betrekt is het top. Eerder bestegen Harm Swaanen en Wilbert Jansen in Reusel en Hooge Mierde het hoogste podium. Ook nu waren ze ongenaakbaar.