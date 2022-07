Peer (90) uit Reusel slingert al zeventig jaar honing, maar moet er zelf niet veel van hebben

REUSEL - Toen Peer van Limpt (90) uit Reusel een jaar of 19 was, rolde hij toevallig het bijenwereldje in. Een kostganger met een paar bijenkasten in hun tuin overleed, en Van Limpt pakte de hobby over. Inmiddels is hij zeventig jaar lid van Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius.