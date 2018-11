Peerke de Mister krijgt publiek in Hooge mierde stil

Ze vlogen daarvoor maar liefst twee finalisten van de laatste Zilveren Narrenkap in, waaronder ook de winnaar Rob Bouwman. Maar het was vooral Peter van de Maas uit Hilvarenbeek die als Peerke de Mister het publiek stil kreeg. ,,Henk, wat weet jij van de Dode Zee?” vroeg De Mister in de klas. ,,Ik wist niet dat hij ziek was”, is het antwoord. Peerke de Mister ging de interactie met het publiek goed aan, wat hem de nodige credits gaf. Hij sprak enkele toeschouwers persoonlijk aan en reageerde perfect op wat er daarna gebeurde.

,,Ik heb een nieuwe huisarts”, vertelde hij. ,,Een vrouwelijke. En ze is mooi, niet normaal. Als ik thuis zo'n muis had, sloeg ik de kat kapot."

Peerke geniet ook van woordspelingen die een relatie met de alledaagse werkelijkheid hebben, zo vertrouwde hij zijn publiek toe. Zo zou Dafne Schippers best wel goed kunnen zijn als krantenbezorger, want op papier is ze vaak de snelste. Of zou Ton Dumoulin een goede schilder kunnen zijn, want in het roze komt hij het beste uit de verf.