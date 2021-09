Pelgrimage naar Vessem voor groepachters groot succes; vrijwilligers nodig

De Pelgrimsherberg in Vessem (voorheen De Pelgrimshoeve) zoekt naarstig naar vrijwilligers om met jongeren uit de hele Kempen van hun basisschool naar Vessem te wandelen. Bij de jeugdpelgrimstochten worden ze uitgedaagd om samen met vrijwilligers en ervaren pelgrims deze tocht te maken. ,,Maar we komen vrijwilligers tekort om de jongeren te begeleiden, daarom is het nu vijf voor twaalf’’, zegt Jac Naus uit Lage Mierde.

De jeugdpelgrimage ontstond twaalf jaar geleden in Vessem toen in het spoor van de groeiende belangstelling voor pelgrimstochten dit fenomeen ook bruikbaar bleek voor de jeugd. ,,We zijn kleinschalig begonnen en gingen in een van de laatste schoolweken met de jeugd van groep acht op stap’’, legt Naus het concept uit.

Lees ook Jeugdpelgrimage bij opgeknapte pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem

Quote We merkten dat jongeren bereid zijn om te praten als ze maar met de juiste vragen uitgedaagd worden Jac Naus

,,Op elke vier kinderen loopt een begeleider mee die met hen onderweg het gesprek aangaat. Daar worden tal van metaforen bij gebruikt, zoals ‘wat is jouw richting in het leven’ en ‘wat heb jij in je bagage’. We merkten dat jongeren bereid zijn om te praten als ze maar met de juiste vragen uitgedaagd worden. De leerkracht die meestal ook meeloopt hoort vaak dingen die in de klas nooit aan bod kwamen.’’

Gaandeweg ontwikkelde het concept van de jeugdpelgrimage zich verder en nam de belangstelling steeds verder toe. In een cirkel van 15 kilometer rond Vessem worden alle scholen benaderd en inmiddels nemen jaarlijks zo’n 25 scholen deel, vaak met meerdere klassen.

Briefje in de herinneringsmuur

,,Een van de mooie dingen van deze pelgrimstocht is de levensweg die we elke deelnemer op een oprolbaar briefje laten schrijven of tekenen’’, vervolg Naus. ,,Dat briefje wordt thuis en in de klas besproken en eenmaal in Vessem plaatsen de jongeren het in de herinneringsmuur, waar het achterblijft. Het is symbolisch voor de periode die ze afsluiten als ze naar het vervolgonderwijs gaan. Overigens krijgen we nu veel aanvragen van scholen om al vroeger in het schooljaar te gaan, omdat het ook bij uitstek een groepsvormende activiteit is.’’

Vrijwilligers die informatie willen of zich aan willen melden kunnen dat doen via jjmnaus@gmail.com.