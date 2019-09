Pelgrimstocht naar Weebosch ingehaald door de tijd

Ethio­pië-pro­ject in Bladel: 'Mijn beperking staat niet in de weg om anderen met een beperking te helpen’

29 september BLADEL - Met het beschilderen van supergrote vazen, die later te koop worden aangeboden, helpen de deelnemers van activiteitencentrum De Hoeksteen in Bladel, mensen met een beperking in Ethiopië. ,,Mijn beperking staat me niet in de weg om anderen met een beperking te helpen," zegt deelnemer Carmen Jacobs.