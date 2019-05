Penning van Verdienste Koos van Dijck uit Middelbeers

OIRSCHOT – Koos van Dijck (80) heeft de Penning van Verdienste van de gemeente Oirschot gekregen. Oirschots burgemeester Judith Keijzers overhandigde het eerbetoon zondagmiddag in Gasterij De Kemphaan in Middelbeers.

Koos van Dijck (80) is al meer dan dertig jaar intensief betrokken bij de parochie Sint Odulphus van Brabant, waaronder de Willibrorduskerk in Middelbeers en de Andreas- en Antoniuskerk in Oostelbeers vallen. Als kosteres en sinds 2007 ook als gastvrouw. Mevrouw Van Dijck is dagelijks aanwezig in de kerk of het parochiecentrum. Altijd staat zij klaar. Een greep uit haar vele vrijwillige activiteiten; kleding wassen, boodschappen doen, de klok luiden, uitvaarten voorbereiden, alles klaarzetten voor de mis, het vouwen en nieten van de misboekjes, et cetera.

Van 1964 tot en met ongeveer 1988 was zij huishoudelijk medewerkster bij de Franciscanessen in Dongen. Naast haar gewone werkzaamheden zorgde zij ook toen al voor pastoor Van Balen. Omdat hij uittrad en haar zus in Middelbeers hulpbehoevend werd, is ook mevrouw Van Dijck uitgetreden en samen met pastoor Van Balen in Middelbeers gaan wonen, zodat zij zowel voor de pastoor als voor haar zus kon gaan zorgen.