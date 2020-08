Penning voor Adrie van Beers van Gilde St. Joris in Middelbeers

MIDDELBEERS - Adrie van Beers heeft maandagochtend een Penning van Verdienste gekregen van de gemeente Oirschot. De onderscheiding werd hem door burgemeester Judith Keijzers-Verschelling overhandigd tijdens de vanwege corona uitgestelde ledenvergadering van het Gilde St. Joris in Grand Café De Beerze in Middelbeers.

Vanuit zijn betrokkenheid bij het gilde zette Van Beers zich op meerdere fronten in. Hij kartrekker van de administratie van de Kring Gildedag in 2010, bouwpastoor van het nieuwe gildehuis dat in maart vorig jaar werd geopend en voorzitter van de commissie gildedag 2019. Behalve voor het gilde was Van Beers zich tussen 1989 en 2000 ook actief vrijwilliger bij het internationale ODI-volleybaltoernooi. Hij verzorgde de exploitatie van de frietwagen, waarvan de opbrengst naar ODI ging.