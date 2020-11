Pepernoten drive-in Reusel wordt bezorgdienst: ‘In deze tijd kunnen dingen anders lopen’

Coronabe­klad­ding treft de Kempen: ‘Corona=vergiftiging’ nu ook in Eersel en Duizel

10 november EERSEL - ‘Vaccins=vergif’. Niet alleen in Hapert, maar nu ook in Eersel en Duizel. Want ook daar dook zondag plots coronagraffiti op. Wie er achter de bekladdingen zit is vooralsnog onduidelijk.