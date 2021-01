Permanente bewoning op De Achterste Hoef in Bladel blijft verboden

Diamanten Paar Diamanten paar Toon en Mien Adams-Van Doren uit Eersel; ‘Een huwelijk is net een toneelspel’

11 januari EERSEL - Tijdens het defilé op Bevrijdingsdag in Eindhoven fietste Toon Adams over de brug naar Strijp. Twee meisjes, Mien en haar zusje, vielen hem op, en hij vroeg: ,,Willen jullie ook een ijsje?” Mien was de vijfde van boven van een gezin met dertien kinderen. ,,Mijn schoonmoeder is net een bus, er zit altijd volk in”, was wat Toons geregeld als grap zei.