Personeel staat oog in oog met wild zwijn in fabriekshal in Eersel

Raadsleden in ED-enquête: geen gemeentefu­sie, maar wat dan wel?

6:31 HEEZE-LEENDE/EINDHOVEN - Samenvoegen van (delen van) ambtelijke apparaten of een gemeentelijke fusie met de buren? In veel kleine gemeenten is die vraag aan de orde. Maar uit de ED-enquête onder raadsleden blijkt voor beide trajecten te weinig draagvlak.