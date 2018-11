Personeel weet brand bij Mollen Metaal aan Rootven in Bladel zelf te blussen

Het vuur ontstond even voor 17.45 uur in een afzuigingsinstallatie. Er was een vonk bij een filter gekomen. De brandweer rukte uit met twee blusvoertuigen en een hoogwerker. De officier van dienst kwam ook naar Bladel. Ongeveer een uur later was het vuur gedoofd. De brandweer ventileert het gebouw nog wel gedurende de avond. Dat kan nog voor wat rookoverlast zorgen in de omgeving. Met warmtebeeldcamera's kon de brandweer al snel lokaliseren waar het vuur precies geblust moest worden.