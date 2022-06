Personeelstekort bij gemeente Oirschot knelt aan alle kanten

Een dag voordat de gemeenteraad de jaarrekening zou bespreken, viel er nog een mail met aangepaste berekeningen in de mailbox van de raadsleden. En op de dag zelf volgde pas de uitgebreide verklaring van de accountant dat het allemaal klopte.

,,Ik word zo niet in de positie gebracht om mijn werk goed te doen", verzuchtte eenpitter Marienette Wemelsfelder (D66). En dat is niet voor het eerst, constateerde meerdere fracties in de gemeenteraad, die het late aanleveren van stukken de afgelopen jaren al vaker voor het voetlicht brachten.

‘Stroperig’

Echt gek keken ze dan ook niet op van het verslag van Joris van de Loo (VVD) die namens de Commissie van Rekening verslag uitbracht over de controle van de accountant. ‘Moeizaam en stroperig’ was dat volgens Van de Loo en de accountant, die soms maar moeilijk aan stukken en onderbouwing kon worden geholpen.

Dat lag voornamelijk aan de onderbezette financiële afdeling, die toch complimenten krijgt van Van de Loo voor het werk dat ze desondanks hebben verzet. ,,Het is aan het bestuur en de directie om de organisatie op orde te krijgen", stelt hij.

Quote Moeten er niet meer ambities langs de realiteit­smeet­lat worden gelegd? Hans Timmermans, De Gewone Man

Maar daar wil de gemeenteraad het college wel bij helpen, geven meerdere fracties aan. ,,Wat heeft de wethouder nodig", vroeg Kees Timmermans van De Gewone Man. Want als Oirschot nu 2,8 miljoen en vorig jaar 3 miljoen over heeft -onder andere omdat er minder geld aan projecten en onderhoud is uitgegeven-, is er dan nog sprake van incidentele omstandigheden of van structurele, vroeg Alexander van Holstein (CDA) zich met de accountant af.

,,De dienstverlening richting de inwoner komt verder in het nauw als de organisatie onze ambities niet waar kan maken", zei de CDA’er. ,,Wat is het plan van aanpak van het college?”

Want ‘hoe lang houden we dit nog vol’, verzuchtte Hans van de Ven van Dorpsvisie. ,,We hadden meer kunnen doen, maar door het personeelstekort lukt dat niet.”

Plan van aanpak

Dus willen de raadsleden weten: hoe wordt er personeel aangetrokken, kan Oirschot die voldoende salaris of uitdaging bieden, moet er extra geld bij en moeten er niet meer ambities langs de ‘realiteitsmeetlat’ worden gelegd? ,,We geven prioriteit aan waar we invloed op hebben, de rest zullen we misschien moeten parkeren", aldus Timmermans.

Financieel wethouder Ad van Beek beloofde in het najaar, tegelijk met de begroting met een plan van aanpak te komen. ,,We gaan stappen zetten", zegde hij toe. En ook bouwwethouder Joep van de Ven gaf aan dat de bouwambitie (1250 woningen in tien jaar tijd) nog steeds haalbaar is. ,,Dit jaar komt er nog een aantal bouwplannen uw kant op, onder andere enkele CPO-projecten.”