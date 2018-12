Petitie gestart tegen sluiting camping Zwarte Bergen in Luyksgestel

Er is helemaal geen toekomstplan voor De Zwarte Bergen, benadrukt Sprengers. ,,Er is wat mij betreft dan ook helemaal geen behoefte aan een tussenoplossing", zegt hij. Sprengers heeft gekeken wat de nieuwe eigenaar Werkconsult Beheer voor bedrijf is. ,,Het is een soort uitzendbureau van migranten. Zij zijn puur op zoek naar huisvesting voor die mensen en dat doen ze nu ook op De Zwarte Bergen.”

Volgens Sprengers zijn de aangekondigde plannen voor een hotel met zorgwoningen ‘schone schijn'. ,,We moeten nog maar zien dat er over drie jaar echt een plan is. Voor hetzelfde geld is er niks en staan die units er over tien jaar nog. Wat mij steekt is: er is nu helemaal geen plan.”