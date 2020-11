Petitie tegen hoge huren en lange wachttijden in sociale woningbouw

OIRSCHOT/SOMEREN - ,,Voor de 47 nieuwe sociale huurwoningen aan de Barcelona in Oirschot waren meer dan 2200 gegadigden! Dat is wel het beste voorbeeld hoe groot het probleem op de woningmarkt is. Dan zie je pas hoe erg het is. De overheid, de regio én de gemeente moeten daar wat aan doen, dat is hun plicht.”

Dat zegt Luuk van Straten uit Oirschot. Hij is een van de 78 bezorgde Nederlanders die een lokale petitie ‘Weg met de Wooncrisis, gemeentebestuur’ zijn gestart op internet.

Daarbij roepen de initiatiefnemers hun gemeente op om in actie te komen. Diezelfde ‘wake up call’ is er in de regio behalve voor Oirschot ook voor de gemeenten Eindhoven, Bergeijk, Geldrop-Mierlo, Someren (en Heeze-Leende en Cranendonck) en Valkenswaard. Dit is een vervolg op een landelijke petitie van de Woonbond, belangenorganisatie van huurders. Die werd zo’n 15.000 keer ondertekend. De petities zijn te vinden op DeGoedeZaak.nl. Inmiddels is die zo'n 3.700 keer getekend.

,,Nu moeten huurders bij corporatie WoCom vaak acht tot tien jaar wachten. Voor elke woning die vrijkomt, zijn er drie tot vierhonderd gegadigden. Dat is toch te gek voor woorden", zegt Christ Jacobs van Bewonersraad De Pan, die ook een lokale handtekeningenactie startte. De raad behartigt de belangen van huurders van WoCom in Someren, Heeze-Leende en Cranendonck. Hij kaart ook de ‘onbetaalbare’ huren aan. ,,Die rijzen de pan uit door de verhuurdersheffing. In het begin moest WoCom één maand huur per woning afdragen aan het rijk, nu is dat al opgelopen tot vier. De huurders zijn daar de dupe van.”

‘Met z'n allen naar Den Haag toe’

Jacobs spreekt de gemeenten aan om één vuist te maken tegen de overheid. ,,We gaan met zijn allen naar Den Haag toe. Dan moeten ze daar wakker worden, want wat ze nu tegen de woningnood doen is echt onvoldoende.” Hij is wel realist genoeg om te weten dat wat de financiële eisen betreft de bal bij het volgende kabinet ligt; dat heeft minister Kajsa Ollongren al wel duidelijk gemaakt bij de behandeling van de begroting.

Luuk van Straten, burgerraadslid voor Sociaal Progressief Oirschot, benadrukt dat de gemeenten niet alleen naar anderen moeten wijzen. ,,Oirschot en andere gemeenten kunnen zelf ook écht wel wat doen. De gemeenten krijgen steeds meer de teugels in handen. Ze kunnen de corporaties die willen bouwen, steunen.” En volgens Jacobs kunnen gemeenten als Cranendonck bijvoorbeeld meer bouwgrond beschikbaar stellen. ,,Nu verkopen ze die nog vaak voor de hoogste prijs aan projectontwikkelaars.”