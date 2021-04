Picknicken in het lokale landschap: de landschaptriënnale in en rond Oirschot

Heel veel kan IVN-projectleider Marjolein Lommen nog niet verklappen, maar dat de wandelworkshop van komende zaterdag bijzonder wordt, vertelt ze wel. ,,Op zaterdag 24 april kan je tussen 10.00 en 11.00 online deelnemen aan een wandelworkshop. Na een inleiding van tien minuten is het de bedoeling dat je je wandelschoenen aantrekt en werkelijk naar buiten gaat. Je wandelt live mee met de wandelcoach via een link op je telefoon. Alle zintuigen worden aangezet.”

Rondreizend festival

De gemeentes Oirschot en Eindhoven organiseren komend weekeinde samen met het Brabants Landschap tal van activiteiten in en rondom de Groene Corridor. Die verbindingsweg tussen Oirschot en Eindhoven staat centraal in het evenement met de noemer High Tech High Green. De activiteiten zijn een onderdeel van de Landschapstriënnale, een driejaarlijks rondreizend festival waar het landschap wordt besproken en beleefd. Dit keer is de Landschapstriënnale georganiseerd in Brabant.

Gerben Kok, projectleider bij Groene Corridor, vertelt: ,,High Tech High Green gaat over het landschap als vestigingsfactor. Mensen uit deze regio vinden het belangrijk om te wonen en te werken in een aantrekkelijk en groen landschap. Niet alleen expats, maar ook mensen van hier. Daarom zijn er activiteiten georganiseerd om het gebied verder te leren kennen of opnieuw te ontdekken.”

Ook bedrijven onderkennen de waarde van het landschap steeds meer. ,,Daarom investeren zij ook in het gebied Groene Corridor. Door bijvoorbeeld in de Loopgraaf voor de Vrede en CO2 neutraal transport.”

Online feestelijkheden

Het programma start vrijdagochtend met name voor de professionals. In de middag kunnen mensen vanaf 14.00 uur online aansluiten bij feestelijkheden zoals de opening van het kunstwerk Loopgraaf voor de Vrede op de Oirschotse hei en de langzaamverkeersbrug in Oirschot. Ook kan men meedoen met een bijzondere kookclinic: bak een veganburger met een vers azollaplantje. Dit kroosvaren wordt speciaal gekweekt en kan stikstof en CO2 uit de lucht halen en omzetten in voedzame eiwitten. Alles wordt live uitgezonden vanaf de Brainport Industrie Campus (BIC) en is te volgen via Zoom.

Met je laarzen door bos of hei trekken kan ook. Laarzen zijn sowieso een aanrader bij de Loopgraaf, er staat water in. IVN-projectleider Lommen heeft tal van ‘groene’ activiteiten in het programma opgenomen. ,,Leuk maar ook uitdagend om te doen vanwege de coronamaatregelen.”

Bingo met waterplantjes

Samen met kinderen kunnen ouderen een route van 2 à 3 kilometer lopen op Landgoed De Grote Beek en met een bingokaart ontdekken welke bijzondere waterplantjes er leven. En in Oirschot als in Eindhoven zijn picknickroutes uitgezet, met stops bij lokale ondernemers.